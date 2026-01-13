ピースの又吉直樹が１２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、「芸人はテレビに出る事にこだわれ」と訴えた。又吉は「テレビがいかに重要か。５０、６０、７０代はテレビしか見ていない人がいっぱいいる。ボクの親戚なんかテレビの前から動いてない」といい、作家業で徹夜してかき上げた後、実家に行ったところ、又吉がほとんどテレビに出ていないことから、母親から「あんた、最近休んでんの？」と言われてしまったという