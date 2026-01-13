ILLIT（アイリット）が、神秘的な“魔法少女”の感性でグローバルファンの心を射抜いた。ILLITは、1月13日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』のMVを公開した。【写真】ILLIT・ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の至近距離SHOTMVは、日曜日にだけオープンする魔法のレストランを舞台に、ILLITの物語を描いている。特別な客人を迎えるため万全の準備を整えたメンバーたちの表情には