【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの若槻千夏が1月12日、自身のInstagramを更新。自身の成人式の写真を公開した。【写真】「顔より大きな髪型」41歳美人タレント、父親顔出しの成人式ショット◆若槻千夏、成人式ショット披露若槻は「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても隣で笑顔でいれる親に私もなります」とつづり、花が描かれた赤の振袖を着用した成人式の写真を投稿。スーツ姿の父親と、髪を高く盛ったボリューム