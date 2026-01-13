持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日(火)〜1月16日(金)の4日間限定で、「たっぷり握りフェア」を開催する。フェア期間中は、まぐろやサーモン、えんがわなどの定番ネタが、それぞれメインとなる10貫盛を販売。対象商品は全6種類で、好みに合わせて選べる内容となっている。小僧寿しが「たっぷり握りフェア」を開催なお、一部地域・店舗では未実施の場合や金額が異なる場合もあり、各店舗の準備数が無くなり次第終了となる