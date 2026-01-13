あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オタク活動」の略語は？「オタク活動」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オタ活」でした！オタ活とは、アイドルや2.5次元俳優、同人誌など、好きな人やものを応援すること。最近では日常的に聞く言