¢¡Âè£¶£¶²óµþÀ®ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£²£³Ç¯¤Î¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢£²£´Ç¯¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇ¼ÁÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿µþÀ®ÇÕ¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥»¥­¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£Á°Áö¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç²£¤ò¸þ¤¤¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³³Ñ¼êÁ°¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â³Ú¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£²ÃåÇÏ¤Ë£³ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥é