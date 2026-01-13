日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１３日に放送され、１２日に行われた全国高校サッカー選手権決勝で鹿島学園を３―０で破り、悲願の初優勝を果たした神村学園の選手がスタジオ生出演した。大会史上最多の６万１４２人を集めて決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が悲願の初優勝を達成した。前半、ＦＷ日高元（３年）が得点ランキングで単独トップとなる今大会７点目を決めて先制し、鹿島学園（