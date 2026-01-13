あなたは読めますか？突然ですが、「宛ら」という漢字読めますか？小説や格式ばった文章などで見かける言葉ですが、普段ひらがなで書かれることが多いため、漢字になると読み方に戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「さながら」でした！「宛ら（さながら）」とは、「あたかも〜のように」「ちょうど〜そっくりに」という意味を持つ言葉で、二つの物事が非常によく似ていることを強調する際に使われます。完全に同じ