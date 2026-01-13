NHKが2026年1月3日、NHK-FMにて放送した連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフオーディオドラマ『さいごのうた』が、NHKのラジオドラマ番組の中で歴代最多聴取数を記録した。同局が13日に発表した。NHKネットラジオらじる☆らじるおよびradikoにおけるネット同時配信または聴き逃し配信での聴取数となる。【画像】いせたくや（大森元貴）の“妻”を演じる三浦透子主演は大森元貴で、『あんぱん』に登場した作曲家であり劇団