歌手の野口五郎（69）が13日、自身のインスタグラムを更新。「全くを持って心配ご無用でございますが… 数日入院して手術をしました」と報告した。【写真】昨年デビュー55周年、記念ライブで熱唱する野口五郎6日に「ちょっとだけ冬休みを頂きます!!ほんの4〜5日!!大丈夫！心配はいりません!!」と伝えてから1週間ぶりの投稿となったこの日、野口は「寒中お見舞い申し上げます!!」と書き出し、冬休みの間に入院・手術を行ってい