大阪・岸和田市で10日、殺人未遂などの疑いで男が逮捕された。男は7日、取り締まり中の警察官を車のボンネットに乗せたまま約700m走行し、殺害しようとした疑いがある。調べに対し、無免許運転の発覚を恐れて逃げたと供述している。一方、佐賀市でも10日、パトカーの追跡を逃れた車が衝突事故を起こし、運転手が逃走する事件が発生した。警察官を乗せ爆走し逃走した男を逮捕10日、大阪・岸和田署でカメラが捉えたのは、真っすぐ前