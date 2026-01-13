関西空港に到着した韓国の李在明大統領（左）夫妻＝13日午前韓国の李在明大統領は13日午前、関西国際空港に特別機で到着した。高市早苗首相と午後、奈良市で会談する。首脳同士の相互往来「シャトル外交」の一環で、未来志向の日韓関係の発展を図る。中国による軍民両用品目の対日輸出規制を踏まえ、経済安全保障分野の協力も協議する見通しだ。会談後、両首脳による共同記者発表と首相主催の夕食会を予定している。李氏の来日