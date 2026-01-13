片山財務大臣は、重要鉱物の安定供給に向けたG7財務相らとの会合で、「中国への依存度をスピード感を持って引き下げていくことで一定の合意に達した」と明らかにしました。【映像】片山さつき大臣 米ワシントンでの様子片山財務大臣「一定の合意、一定のアンダースタンディングができたということは非常に有意義であった」会合にはG7のほかオーストラリアなど資源国も参加しました。片山大臣からは、レアアースなどを含む軍