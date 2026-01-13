移民当局による射殺事件が起きたアメリカ・ミネソタ州などは12日、移民摘発の停止を求めてトランプ政権を訴えました。一方、アメリカ国務省は、これまでに10万件以上のビザを取り消したと発表し、成果を強調しています。ミネソタ州で先週7日、アメリカ人女性がICE（移民関税捜査局）の職員に射殺された事件を受けて、ミネソタ州は12日、ICEを所管する国土安全保障省を相手取り、現在行われている数千人の職員による移民摘発を停止