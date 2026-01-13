子どもの様子を見ていると、気づいたら口がぽかんと開いている状態になっていることがあるかもしれません。いわゆる「お口ぽかん」の状態です。これをそのままにしておくと子どもの歯並びや歯周病、感染症などのきっかけになる場合もあります。親として、何か対策をしたいもの。そこで、株式会社ロッテ 中央研究所 噛むこと研究部の菅野範さんに子どもの「お口ぽかん」の原因や対応策などをうかがいました。子どもの「お口ぽ