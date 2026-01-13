瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がって、雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎにかけて局地的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。その後は次第に晴れる見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くため、強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で11度でしょう。12日よりも6度前後気温が高くなります。 14日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見通しです。朝の最低気温