今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『寝る前の舞』というぴぃたん(｡･ө･｡)さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）くるくる回るッピ飼い主さんの手の中にやって来た文鳥さん。チョコンと収まったところで頭を撫でると、立ち上がってクルリと回転。再び座ったところで撫でようとすると、クルクルと文鳥さんの回転が止まりません。ひとしきり回った後は、体をひねったままモゾモゾ。首を伸