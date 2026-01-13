1月13日午前10時21分頃、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】震源地は愛知県東部 長野県で最大震度2 静岡県でも浜松浜名区、浜松天竜区で震度1（1月13日午前10時21分頃） 気象庁によりますと、震源地は愛知県東部で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、長野県の売木村です。 静岡県