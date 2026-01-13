札幌・豊平区の中の島地区の再開発エリアに、道内５店舗目となるスーパー「食生活♡♡ロピア」がオープンしました。道内初の単独店舗です。店の前には朝からオープンを待ちわびた２００人ほどの長い列ができました。 （オープンを待つ客）「楽しみ」（オープンを待つ客）「オープンで安いのがあればいいなって」（オープンを待つ客）「肉だとか野菜だとか安いのがい