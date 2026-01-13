ソフトバンクから自由契約となり、6シーズンぶりに日本ハムに移籍復帰した有原航平投手（33）が13日、エスコンフィールド内で入団会見を行った。グレーのスーツ姿で席に着いた右腕は「また、ここでプレーできるのはうれしい。優勝に向かって早くプレーしたい。ワクワクしている」と語った。背番号は「74」に決まり、ユニホーム姿も披露して「大きい番号をつけたかった」と理由を説明した。ソフトバンクの昨季日本一に貢献し