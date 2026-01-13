【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳで、「イランと取引を行っている国は、米国とのあらゆるビジネスに２５％の関税を課す」と表明した。イランで広がる抗議デモを当局が弾圧していることへの対抗措置だ。トランプ氏は、２５％の関税上乗せとみられる措置を「ただちに発効する」と宣言した。「この命令は最終的かつ決定的なものだ」とも強調した。今回の措置はイランへの圧力を狙ったものだ