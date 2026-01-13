【ローマ＝倉茂由美子】バチカン（ローマ教皇庁）の発表などによると、ノーベル平和賞受賞者でベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏が１２日、バチカンでローマ教皇レオ１４世と会談した。マチャド氏は声明で、ベネズエラで拘束されている政治犯の釈放や民主化移行の促進に向け、教皇に介入を求めたと説明した。バチカンは会談の詳細を明らかにしていない。マチャド氏は昨年１２月、ベネズエラを出国し、ノーベル賞授賞