2023年11月18日、ダンロップ・フェニックス第3日、ショットを放つブルックス・ケプカ＝宮崎県・フェニックスCC米男子ゴルフのPGAツアーは12日、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」に参戦していたブルックス・ケプカ（米国）の復帰を認めたと発表した。2022〜25年シーズンにメジャー大会かプレーヤーズ選手権で優勝した選手だけが対象となる復帰制度を新設した。復帰には金銭的な条件が課