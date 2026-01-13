俳優のパク・ソジュン、ウォン・ジアンが12日、自身のインタグラムを更新。主演を務めた韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）の最終回を迎え、視聴者への感謝のメッセージとオフショットを公開した。【写真】『明日はきっと』を振り返ったパク・ソジュン＆ウォン・ジアン同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫ス