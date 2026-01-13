円全面安、ドル円158.40円衆院解散総選挙で自民圧勝なら利上げ遠のくとの声 衆院解散を高市首相が検討との報道を受け金融市場では「高市トレード」が再燃しており、円安・金利上昇・株高の動き。 日経平均は1800円超上昇、財政悪化懸念で債券は下落し利回りは上昇している。30年債利回りは過去最高、20年債利回りは99年来最高水準。円全面安でドル円は158.40円まで上昇し1年ぶり高値をつけている。豪ドル円は106円