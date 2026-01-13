東京時間10:39現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23906.00（+646.00+2.78%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4592.60（-22.10-0.48%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が上昇、時間外では売りが出ているものの、東京金はNY市場での金の上昇と円安で大幅高