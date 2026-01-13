株式会社そごう・西武は１３日までに、バレンタインデーに関する調査を公式ＬＩＮＥ会員対象（有効回答数１１３３名、うち女性１０７１名）に行い、結果を公表した。「贈る相手（複数回答）」で最も多かった回答は「自分用」で、７０・５％。昨年の６９・５％を上回る結果となった。２位以下は「家族（５５％）」、「恋人や配偶者などのパートナー（５１％）」、「友人（２５・３％）」、「会社関係（１６・８％）」と続いた。