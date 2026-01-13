核開発にまい進し、娘を後継者に据えようと躍起の金正恩総書記（42）。高市早苗首相は拉致問題の解決へと意気込むが、独裁者の思惑をつかむため、ジャーナリストの鈴木琢磨氏はインテリジェンスとしての北朝鮮文学の重要性を説く。その驚愕（きょうがく）の中身とは……。【鈴木琢磨/ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】意外な機密情報が掲載されることもある北朝鮮文学平壌の中心部に平壌総合病院がオープンしたのは2025