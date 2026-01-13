◇大相撲初場所３日目（１３日、東京・両国国技館）新弟子らによる前相撲が始まり、神奈川・横浜市の白山高３年の柳沢仁利（大島）が「旭轟星」のしこ名で初土俵を踏んだ。千代琉星（九重）を一気に突き出し、白星デビュー。「緊張しました。まだ相撲に慣れてなくて、頭で当たるのが少し慣れてない部分があるので、かち上げでいきました」と振り返った。相撲は未経験で、野球部に所属していた。「４番・一塁」で高校通算１１本