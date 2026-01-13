ツインズのバクストン＝2025年7月、アトランタ米大リーグで昨季35本塁打を放ったツインズの外野手バクストンが3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表で出場すると12日、代表チームが発表した。2大会ぶりの制覇を狙う米国は、ヤンキースの主砲ジャッジやマリナーズの捕手ローリーらも代表入りしている。（共同）