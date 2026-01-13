サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リバプールに所属する日本代表MF遠藤航（32）が3部バーンズリーと対戦した12日のFA杯3回戦で、右足首を負傷した昨年12月6日のリーズ戦以来、約1カ月ぶりにメンバー入りを果たした。出番はなかったが、森保ジャパンにとってもキャプテンの戦列復帰は朗報となった。8日のアーセナル戦後にスロット監督は「ワタ（遠藤）は近いうちにトレーニングを始めるかもしれない」と話していたが、