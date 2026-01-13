ほぼ日が大幅続伸し、２０２３年１０月以来、約２年３カ月ぶりの高値をつけた。前週末９日の取引終了後、２６年８月期第１四半期（９～１１月）の単独決算を発表した。売上高が３９億５８００万円（前年同期比１８．６％増）、営業利益が１０億９４００万円（同２８．９％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。主力の「ほぼ日手帳」の売り上げが国内外ともに大きく伸びた。９～１１月期は「ほ