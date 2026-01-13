コシダカホールディングスは反落。前週末９日取引終了後に発表した第１四半期（２５年９～１１月）連結決算は売上高が１６３億５４００万円（前年同期比８．３％増）、営業利益は２億９２００万円（同５９．９％減）だった。大幅減益を嫌気した売りが出ている。 積極出店を継続したものの前期大型コラボ案件の反動で既存店は減収に。人件費や水光熱費の管理適正化で費用率低減も、その他の固定費増加で利益が押