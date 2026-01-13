ＢＩＰＲＯＧＹが３日続伸している。前週末９日の取引終了後に、自社株１７０万３９００株（消却前発行済み株数の１．６９％）を３月２５日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は９８９５万９６２４株となる。 出所：MINKABU PRESS