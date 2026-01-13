東京計器は大幅高。ＳＭＢＣ日興証券が９日付で投資評価「１（アウトパフォーム）」を据え置いた上で、目標株価を５２００円から７２００円へ引き上げた。２６年３月期第２四半期決算とその後の取材などを反映したという。防衛関連事業の売り上げ・利益水準が次に引きあがるのは２９年３月期とみており、次期防衛力整備計画の議論の行方に注目したいとした。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS