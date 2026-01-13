提供： ソニーマーケティング株式会社 ソニーマーケティング株式会社は、気鋭の若手写真家が参加する写真作品集「A Life」を1月23日（金）に発売する。 「A Life」と題した共創プロジェクトの一環として制作。テーマは「心に残る感動の風景」。紙に印刷された作品を手に取り、質感や重みを感じながら鑑賞することで、デジタルでは味わえない体験を提供するとしている。