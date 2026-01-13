北朝鮮が昨年、全世界から窃取した暗号資産（仮想通貨）の規模が約3兆ウォン（日本円＝約3227億円）に達することがわかった。【解説】「新たな核兵器になり得る」北朝鮮ハッカー部隊の実体とは米国政府はこれを国家安全保障を脅かす深刻な犯罪と規定し、奪取された資金が北朝鮮の核およびミサイル開発の核心的な財源として使われているとして、強力な対応の意思を示した。1月12日（現地時間）、ジョナサン・フリッツ米国務省上級副