［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／1月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）初のファイナル進出。それは相手も同じだった。鹿島学園は１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝で神村学園と国立競技場で対戦。０−３で敗れ、優勝は果たせなかった。試合後、ミックスゾーンで悔しさを滲ませたのが鹿島学園のDF秋山龍詠（３年）だ。「前半は、けっこう何もできなくて。そこで修正できなかっ