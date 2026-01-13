中国メディアの環球時報は12日、日本の掘削船が海底レアアースの調査・試掘のために出航したと報じた。記事は、産経新聞の報道を引用し、探査船「ちきゅう」が同日午前に静岡市清水港を出発し、東京から約2000キロ離れた南鳥島に向かったことを紹介。南鳥島周辺に到達するまでに約1週間を要する見込みで、その後、約20日間にわたる深海泥の試掘を実施すると伝えた。また、「今回の試掘では、南鳥島の近くの水深約6000メートルの海