中国南部の海南省にある海口税関によると、2025年に海口税関の監督管理下にある海南島内の空港を経由して出入境（出入国および香港・マカオ・台湾との往来）した人数は前年比27．2％増の延べ264万4000人に達し、出入境者を運んだ航空便は前年比17．4％増の1万7907便だったとのことです。2025年に海南島の空港を離発着した国際および香港・マカオ・台湾への客運航空路線は92本に達し、うち37本が新たに開設された路線です。また、中