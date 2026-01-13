タレントの丸山桂里奈（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの女優・矢田亜希子（47）との新年会を報告した。「あこちゃんと」と矢田との2Sをアップ。「新年早々会えて嬉しすぎる」とつづった。「毎日連絡してるから、会ってる気持ち。あこちゃんといると、癒されます。はい、こればみんながそうな気がしますゆーっくり包こまれるような感覚です」とした。「いつもかりちゃんはかりちゃんのままで、無理しな