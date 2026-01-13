6人組アイドルグループ「クマリデパート」は11日、2月3日に発売するニューシングル「クマった！釣られちゃった」の詳細を発表した。これを受け、スポニチアネックスのライブアイドル特集「推し面」に、葵ミヅキ、七瀬マナの2人から喜びのコメントが到着した。楽曲の制作陣は、ヒットメーカー・早川博隆氏とサクライケンタ氏の強力タッグ。新体制第2弾となる今作は“かわいい”の魅力を極限まで詰め込んだ「限界突破ソング」だ