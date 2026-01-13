レアアースなどの重要鉱物をテーマにG7の財務大臣会合が行われ、「中国への依存度を引き下げる」ことで一致しました。片山さつき 財務大臣「レアアースの対中依存度をスピード感をもって引き下げていくということが、ほぼ合意になって。非常に有意義であったと考えております」アメリカ・ワシントンで行われた会合には、G7に加えてオーストラリアやインド、韓国などが参加しました。レアアースの供給は中国が圧倒的なシェアを