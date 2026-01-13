反政府デモの拡大を受け、イラン政府は広範囲でネットを遮断する措置に踏み切っている/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米政権に対し、イランにおけるインターネットの自由を支援する取り組みを強化するよう圧力がかかっている。イラン全土で暴力的な弾圧に直面している反政府デモ参加者の活動が、体制側の仕掛ける広範囲にわたる情報遮断によって妨げられているためだ。トランプ政権は昨年、そうしたネットの自由を