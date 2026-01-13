心身ともに健康で、よりよく生きるために。人生100年時代と言われる現代でウェルネスを叶える“日常生活のヒント”を集めたイベント「美しく生きる」が、東京ミッドタウン日比谷で1月18日まで開催されています。「美しく生きる」イベントのオープニングトークに登壇した俳優・石田ひかりさん長寿研究の最前線の話やサウナと香りの健康効果など、ウェルネスに関わるさまざまなテーマでの参加型シンポジウムのほか、地下1階では共同