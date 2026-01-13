1.ごはんを隠そうとしている 野生の猫は、獲物を食べきれないとき、後で食べるためにとっておく習性がありました。猫は狩りをして食べる物を得ていましたが、狩りがいつも成功するとは限らず、また獲物が見つからないこともあったでしょう。そんなときでも、とっておいた獲物があれば安心です。 でも、そのままにしておいたのでは、他の猫や動物に取られてしまいます。そのために安全な場所に運んだり、砂をかけて隠した