好きな歌手のコンサートチケットが当たった知人。それを知ったママ友が、予想もしなかった行動に出ました。知人から聞いたお話を紹介します。 チケットが当たる 私は幼稚園に通う子どもがいる主婦です。私には大好きな歌手がいるのですが、その歌手のコンサートが開催されることになりました。 遠方での開催だったので悩んだのですが、同じくその歌手のファンである友人と、チケットの抽選に応募してみることに。