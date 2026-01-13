3連休明けの1月13日、東京株式市場で日経平均株価は一時、前週末終値（5万1939円89銭）に比べて1600円を超える上昇、一時、5万3800円台まで上がり、同日午前9時台で5万3700円台を推移している。取引開始から17分、日経平均株価は5万3700円台に 一時は5万3800円台をつけた〈2026年1月13日9時17分 大阪市中央区・大阪取引所〉日経平均株価が5万3000円台に乗せたのは史上初。取引時間中の最高値（2025年11月4日・5万2636円87銭