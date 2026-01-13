岡山県庁 岡山県が民間企業と共同開発した特許技術を使った微生物農薬が販売されることになりました。 微生物農薬は、東京の企業・クミアイ化学工業が製品化(エコアーク®)したものです。 ブドウなどの幹や根にがんしゅと呼ばれるこぶをつくり、育成不良や枯死を引き起こす「根頭(こんとう)がんしゅ病」を防ぐ効果が期待できるとしています。2026年春の販売を予定しています。 岡山県は2003年、根頭がんし