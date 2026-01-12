サッカーJ3の松本山雅FCは12日、松本市内で新シーズンの必勝祈願を行い、新体制発表会を開きました。「One Soul サイコウ」をスローガンに高みを目指します。松本市の深志神社で行われた松本山雅FCの必勝祈願。石粼信弘新監督をはじめ選手、スタッフ約50人が参拝しました。石粼監督などが玉串を捧げ、選手一人一人が緑色の勝守を受け取りました。そして午後2時半から開かれた新体制発表会。サポ